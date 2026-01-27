ठंड और कोहरे के बीच 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, चक्रवात और ट्रफ एक साथ एक्टिव

प्रदेश में बारिश के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। कई शहरों में रात का पारा एक बार फिर 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। बात करें बीती रात की तो राजगढ़ में 6.6, दतिया-शिवपुरी में 8 डिग्री, पचमढ़ी में 8.2 डिग्री, नौगांव 8.6 डिग्री और श्योपुर 9.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं, बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर 7.8 डिग्री, भोपाल में 11.2 डिग्री, उज्जैन में 12 डिग्री, इंदौर में 12.2 डिग्री और जबलपुर में 13.6 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर रिकॉर्ड हुआ है।