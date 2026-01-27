27 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

ठंड और कोहरे के बीच 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, चक्रवात और ट्रफ एक साथ एक्टिव

Rain Alert In MP : एमपी में ठंड और कोहरे के बीच मौसम विभाग ने मावठी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश 28 जिलों में पानी गिरने की संभावना जताई गई है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 27, 2026

Rain Alert In MP

ठंड और कोहरे के बीच 28 जिलों में बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Rain Alert In MP :मध्य प्रदेश में बीते 25 जनवरी से लौटी ठंड और कोहरे के बीच अब मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। भोपाल समेत 28 जिलों में आज और कल यानी दो दिन मावटी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में 4.9 डिग्री सेल्सियस तक तक की गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा समय में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ एरिया एक्टिव होने के कारण प्रदेश में फिर से मौसम बदला है। ऐसे में दो दिन यानी आज 27 जनवरी और कल 28 जनवरी को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, 30 जनवरी से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। ऐसे में फरवरी के महीने में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

मौसम का बदला मिजाज

इधर, मौसम में बदलाव के बीच 4.9 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम संभाग समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। चक्रवातीय परिसंचरण और ट्रफ के कारण मौसम का मिजाज बदला है।

बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड

प्रदेश में बारिश के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। कई शहरों में रात का पारा एक बार फिर 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। बात करें बीती रात की तो राजगढ़ में 6.6, दतिया-शिवपुरी में 8 डिग्री, पचमढ़ी में 8.2 डिग्री, नौगांव 8.6 डिग्री और श्योपुर 9.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं, बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर 7.8 डिग्री, भोपाल में 11.2 डिग्री, उज्जैन में 12 डिग्री, इंदौर में 12.2 डिग्री और जबलपुर में 13.6 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर रिकॉर्ड हुआ है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

27 जनवरी मंगलवार को भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, सागर, शिवपुरी, श्योपुर, शाजापुर, अशोकनगर, आगर मालवा, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, रतलाम, राजगढ़, गुना, नीमच और मंदसौर में बारिश हो सकती है। वहीं 28 जनवरी को जबलपुर, विदिशा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, सतना, सागर, रायसेन, मऊगंज, मैहर, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर, उमरिया और कटनी में बारिश होने की संभावना है।

Published on:

27 Jan 2026 09:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ठंड और कोहरे के बीच 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, चक्रवात और ट्रफ एक साथ एक्टिव

