राज्यपाल ने बांटी मिठाई, सीएस अनुराग जैन ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज

देश का 77वें गणतंत्र दिवस प्रदेशभर में धूमधाम और परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व पर सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में तिरंगा फहराया। राजधानी भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने लोकभवन में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जबकि सीएम हाउस और सीएस हाउस में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लोकभवन में एमपी के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत कोठारी सहित लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। लोकभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों और परिजनों को मिष्ठान वितरित किया।