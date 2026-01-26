राज्यपाल ने बांटी मिठाई, सीएस अनुराग जैन ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज

Governor hoisted the national flag at Lok Bhawan and distributed sweets
देश का 77वें गणतंत्र दिवस प्रदेशभर में धूमधाम और परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व पर सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में तिरंगा फहराया। राजधानी भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने लोकभवन में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जबकि सीएम हाउस और सीएस हाउस में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लोकभवन में एमपी के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत कोठारी सहित लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। लोकभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों और परिजनों को मिष्ठान वितरित किया।
राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, परिसहाय द्वय नरेन्द्र सिंह रावत व श्रेयस दलवी, विधि अधिकारी उमेश कुमार श्रीवास्तव, राज्यपाल के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अरविंद पुरोहित, मुख्य सुरक्षा अधिकारी अभिलाष भलावी, नियंत्रक हाउसहोल्ड शिल्पी दिवाकर, राज्यपाल के निज सचिव विपुल पटेल सहित राजभवन के सभी विभागों और सुरक्षा बलों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव- सीएस अनुराग जैन ने गणतंत्र दिवस पर चार इमली स्थित मुख्य सचिव आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने राष्ट्रगान के बाद सलामी ली तथा पुलिसबल का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस अवसर पर मंत्रालय के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, निवास के कर्मचारियों और सुरक्षा स्टाफ को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने राष्ट्र ध्वज फहराया जिसके बाद सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। इस अवसर पर मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक अशोक कडेल विशेष रूप से उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव मंडलोई ने मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारियों और सुरक्षा स्टाफ को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपर मुख्य सचिव मंडलोई ने इसके पहले विंध्य कोठी में भी ध्वज फहराया।
