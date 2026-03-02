2 मार्च 2026,

सोमवार

भोपाल

भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 10 दिन बाद फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Bomb Threat : भोपाल की इस यूनिवर्सिटी को 10 दिन बाद एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ई-मेल के जरिए मिली है, जिसके बाद पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने कैंपस में सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि, इससे पहले 19 फरवरी को इसे धमकी मिली थी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 02, 2026

Bomb Threat

दुबई में फंसे एमपी के सराफा कारोबारी के बेटा-बहू (Photo Source- Patrika Input)

Bomb Threat :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये धमकी ई-मेल के जरिए मिली है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और यूनिवर्सिटी परिसर की जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षा को देखते हुए कैंपस में अलर्ट जारी कर छात्रों को परिसर से बाहर किया गया है। फिलहाल जांच जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, धमकी 10 दिन के भीतर दूसरी बार शहर में स्थित पीपुल्स यूनिवर्सिटी को मिली है। प्रबंधन को एक ई-मेल मिला, जिसमें लिखा है- 'आपके कॉलेज में सायनाइड पॉइजन वाले बम रखे गए हैं, जो दोपहर 12:15 बजे ब्लास्ट करेंगे। सुबह 11:00 बजे तक डॉक्टर और स्टूडेंट्स को निकाल लें! अल्लाह हू अकबर।'

पुलिस और बम स्क्वॉड ने की सर्चिंग

धमकी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को यूनिवर्सिटी बुलाया गया। टीम ने कैंपस के अलग-अलग हिस्सों, क्लासरूम, हॉस्टल और पार्किंग एरिया में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई।

ई-मेल भेजने वाले की तलाश शुरु

पुलिस अब उस ई-मेल आईडी और आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे धमकी भेजी गई। साइबर सेल को भी जांच में लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, जल्द ही धमकी देने वाले की पहचान कर ली जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

लगातार दूसरी बार धमकी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी है। गेट पर चेकिंग सख्त कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने छात्रों और स्टाफ से भी अपील की है कि, अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन या पुलिस को दें।

10 दिन पहले भी मिल चुकी धमकी

जानकारी के मुताबिक, पीपुल्स यूनिवर्सिटी को इससे पहले 19 फरवरी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस समय भी ई-मेल के जरिए विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। पुलिस ने उस मामले में भी जांच की थी, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी। अब दोबारा धमकी मिलने के बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

Published on:

02 Mar 2026 11:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 10 दिन बाद फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

