’20 हजार वाली टिकट 1 लाख पार…!’ दुबई में फंसे भारतीयों ने बताया दर्द

स्वास्थ्य विभाग में अफसर रहे शहर के डॉ. एसएल पोरवाल ने बताया कि इंदौर से 20 फरवरी को दुबई आए थे। 2 मार्च को वापसी टिकट थी। युद्ध छिडऩे के बाद उड़ानें बंद हो गई। 6 फरवरी की बुकिंग की, वो भी कैंसल हो गई। अब 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, जबकि सामान्य तौर पर किराया 20 हजार होता है। दुबई में हम अपने खर्च पर रह रहे हैं। जनजीवन सामान्य है। भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है।