होली के बाद इस शहर में सजेगा रंगों का मेला, रंग खेलने लाखों लोग आएंगे, विदेशी भी होंगे शामिल

इंदौर. ढोल-नगाड़ों की थाप, डीजे की धुन, आसमान में उड़ता गुलाल और रंगों में सराबोर होने के लिए शहर तैयार है। रंगपंचमी पर निकलने वाली विश्वप्रसिद्ध गेर एक बार फिर इंदौर की गलियों को रंगों के उत्सव में रंगने आ रही है। 8 मार्च को रंगपचंमी पर शहर का मध्य क्षेत्र एक बार फिर रंगीन हो उठेगा। अपने 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है इंदौर की ऐतिहासिक गेर में कई आर्कषण देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ, कृष्ण लोगों पर रंगों की बौछार करेंगे। कनाड़ा, यूके से मेहमान गेर में शरीक होंगे। रंगपंचमी पर लाखों लोग कई रंगों में नजर आएंगे।