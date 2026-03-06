6 मार्च 2026,

शुक्रवार

होली के बाद इस शहर में सजेगा रंगों का मेला, रंग खेलने लाखों लोग आएंगे, विदेशी भी होंगे शामिल

भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकलेगा रंग, रंगों के कारवां में शामिल होंगे विदेशी मेहमान

इंदौर

image

bhupendra singh

Mar 06, 2026

indore rangpanchami

इंदौर. ढोल-नगाड़ों की थाप, डीजे की धुन, आसमान में उड़ता गुलाल और रंगों में सराबोर होने के लिए शहर तैयार है। रंगपंचमी पर निकलने वाली विश्वप्रसिद्ध गेर एक बार फिर इंदौर की गलियों को रंगों के उत्सव में रंगने आ रही है। 8 मार्च को रंगपचंमी पर शहर का मध्य क्षेत्र एक बार फिर रंगीन हो उठेगा। अपने 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है इंदौर की ऐतिहासिक गेर में कई आर्कषण देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ, कृष्ण लोगों पर रंगों की बौछार करेंगे। कनाड़ा, यूके से मेहमान गेर में शरीक होंगे। रंगपंचमी पर लाखों लोग कई रंगों में नजर आएंगे।

टोरी कॉर्नर

वर्ष 77वां

200 फीट उपर जाएगा गुलाल

शेखर गिरी कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार पारंपरिक गेर निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 7 मिसाईलें 100 से 150 फीट उपर तक रंग उड़ाएगी। 1 बोरिंग मशीन 100 फीट उपर तक रंग उड़ाएगी। दो बैंड, दो डीजे, ट्रालियां भी शामिल होंगी। गिरी ने बताया कि 350 किलो गुलाल उड़ाया जाएगा। टोरी कॉर्नर से इसी गेर से रंगों का कारवां शुरू होगा।

----

संगम कॉर्नर

वर्ष 76 वां

भोलेनाथ की जटा से रंगों की बौछारें

संस्था सृजन के कमलेश खंडेलवाल ने बताया कि इस बार कई आर्कषण लेकर आ रहे हैं। भोलेनाथ की जटा और श्रीकृष्ण की पिचकारी से रंगों की बौछार की जाएगी। भोलेनाथ और श्रीकृष्ण की झांकी आर्कषण का केंद्र है। हर बार की तरह इस बार भी सतरंगी मिसाईलचारो ओर रंग उड़ाते हुए चलेगी। इसके अलावा ट्राले, भजन मंडली और डीजे की गाडिय़ां भी शामिल होगी।

----

मॉरल क्लब

वर्ष 52वां

कनाडा, यूके के मेहमान होंगे शामिल

आयोजक अभिमन्यू मिश्रा ने बताया कि इस बार गेर में कनाडा और यूके से विदेशी मेहमान शामिल होने आ रहे हैं। उनके लिए अलग गाड़ी तैयार की जा रही है। 15 ब्लोअर मशीन, 1 बोरिंग मशीन, 6 मिसाईल गाडिय़ां, 100 बाउंसर, 6 ट्रेक्टर ट्राली से रंग उड़ाते हुए चलेंगे। 50 ढोल और 6 डीजे गाडिय़ां भी शामिल होंगी। 5 हजार किलो गुलाल उड़ाया जाएगा।

-----

रसिया कॉर्नर गेर

वर्ष 53वां

रंगों के बीच लव जिहाद की झांकी

संयोजक राजपाल जोशी ने बताया कि ओल्ड राजमोहल्ला स्थित हरिराम मंदिर पर पूजन के पश्चात गेर प्रारंभ होगी। करीब 40 वाहन शामिल रहेंगे, सभी वाहन भगवा ध्वजों से सुसज्जित रहेंगे। पांच टैंकर, 50 फीट ऊंचाई तक मार करने वाली मिसाइल के साथ रहेंगे, सबसे आगे 10 ई रिक्शा इंदौर के नवाचार को बताती हुई चलेंगी। एक झांकी लव जिहाद के ज्वलंत मुद्दे को दर्शाती हुई बनाई गई है। 3 हजार किलो गुलाल उड़ाया जाएगा।

----

राधाकृष्ण फाग यात्रा

वर्ष 28वां

टेसू के फूल बिखरेंगे रंगों की खुशबू

फाग यात्रा नरसिंह बाजार स्थित बद्रीनारायण मंदिर से निकलेगी। हिन्द रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य लक्ष्मणसिंह गौड़ ने बताया यात्रा में महाकाल मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है जिसमे महाकाल विराजेंगे। नंदी पर बैठे महादेव की झांकी भी रहेगी। यात्रा मे टेसू के फूलों और अरारोट से बनी प्राकृतिक गुलाल का ही प्रयोग किया जाएगा। भजन मंडली, ध्वज वाहिका समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी।

Updated on:

06 Mar 2026 12:29 am

Published on:

06 Mar 2026 12:23 am

होली के बाद इस शहर में सजेगा रंगों का मेला, रंग खेलने लाखों लोग आएंगे, विदेशी भी होंगे शामिल

