Indore में मां के सामने बेटे ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, हुई मौत

पुलिस के मुताबिक राज (23) पिता मनोज मकवाना निवासी ताप्ती परिसर बुधवार देर रात मल्टी के नीचे टहल रहा था। मल्टी के गार्ड ने देर रात घूमने की वजह पूछी तो उसने घर में सांस लेने में दिक्कत बताई - और बोला कि खुली हवा में सांस लेने - आया हूं। उसकी गार्ड से बहस हो गई। गार्ड ने पुलिस बुला ली। इस दौरान परिवार भी राज की तलाश में मौके पर पहुंच गया। परिवार ने पुलिस टीम को बताया कि राज मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। इस पर पुलिस वहां से रवाना हो गई और परिवार उसे लेकर घर चला गया। पुलिस के जाने के कुछ देर बाद ही राज ने मल्टी से कूद कर जान दे दी।