MP के इस एयरपोर्ट के पास सूखी घास में लगी आग, 2.50 किमी तक फैली लपटें

सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। लक्ष्मीबाई, मोती तबेला और जीएनटी मार्केट फायर स्टेशन से दमकल वाहन रवाना किए गए। शुरुआती सूचना पर फायर वाहन एयरपोर्ट से लगी व्यास नगर और चंदन नगर की बस्ती में पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि आग एयरपोर्ट के गैर प्रचालन क्षेत्र की सूखी घास में लगी है। 10 फीट ऊंची घास और बड़े क्षेत्र में फैली आग के कारण दमकल वाहनों को पहुंचने में कठिनाई हुई। जेसीबी मशीन मंगाकर डेढ़ किमी तक घास हटाकर रास्ता बनाया, तब फायर वाहन घटनास्थल तक पहुंच सके।