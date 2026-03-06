6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP के इस एयरपोर्ट के पास सूखी घास में लगी आग, 2.50 किमी तक फैली लपटें

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Mar 06, 2026

indore news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धुलेंडी की शाम एयरपोर्ट के गैर प्रचालन क्षेत्र की खाली जमीन पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूखी घास में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और ढाई किमी क्षेत्र में फैल गई। ऊंची लपटें और काला धुआं कई किमी दूर से दिखाई दे रहा था। घटना के दौरान उड़ानों का संचालन जारी रहा।

जेसीबी मशीन मंगवाकर घास हटवाई

सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। लक्ष्मीबाई, मोती तबेला और जीएनटी मार्केट फायर स्टेशन से दमकल वाहन रवाना किए गए। शुरुआती सूचना पर फायर वाहन एयरपोर्ट से लगी व्यास नगर और चंदन नगर की बस्ती में पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि आग एयरपोर्ट के गैर प्रचालन क्षेत्र की सूखी घास में लगी है। 10 फीट ऊंची घास और बड़े क्षेत्र में फैली आग के कारण दमकल वाहनों को पहुंचने में कठिनाई हुई। जेसीबी मशीन मंगाकर डेढ़ किमी तक घास हटाकर रास्ता बनाया, तब फायर वाहन घटनास्थल तक पहुंच सके।

आग बुझाने में लगा 50 हजार लीटर पानी

फायर ब्रिगेड एसआइ आरसी पंडित के अनुसार शाम 6.35 बजे आग की सूचना मिली थी। एयरपोर्ट के क्रैश टेंडर वाहन और फायर हाइड्रेट से भी पानी लिया, जबकि निगम के टैंकर पानी पहुंचाते रहे। डेढ़ लाख लीटर पानी और एयरपोर्ट प्रबंधन के लगभग 50 हजार लीटर पानी से देर रात डेढ बजे पूरी तरह काबू पाया जा सका।

उड़ानें प्रभावित नहीं हुईं

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार गैर प्रचालन क्षेत्र रनवे से काफी दूर है। आग के बावजूद उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ और न किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक आशंका है कि सूखी घास में बिजली के पोल से निकली चिंगारी, जलती बीड़ी-सिगरेट या आतिशबाजी के कारण आग लगी होगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी देर रात तक वायरल होता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 11:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP के इस एयरपोर्ट के पास सूखी घास में लगी आग, 2.50 किमी तक फैली लपटें

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘इंदौर की गेर’: 150 फीट ऊपर से उड़ेंगे रंग, शिव की जटाओं से बरसेगा गुलाल…

indore news
इंदौर

’20 हजार वाली टिकट 1 लाख पार…!’ दुबई में फंसे भारतीयों ने बताया दर्द

mp news
इंदौर

Indore में मां के सामने बेटे ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, हुई मौत

indore news
इंदौर

होली के बाद इस शहर में सजेगा रंगों का मेला, रंग खेलने लाखों लोग आएंगे, विदेशी भी होंगे शामिल

indore rangpanchami
समाचार

मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदकर युवक ने जान दी, आरोप- कुछ देर पहले पुलिसकर्मी ने मारा था थप्पड़

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.