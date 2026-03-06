‘यमराज’ बनने वाले थे कैलाश विजयवर्गीय? ऐन वक्त पर कैंसिल हो गया प्लान

गौरतलब है कि भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 35 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री व क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय पर हमले तेज कर दिए थे। वे ताक में बैठे थे कि मंत्री विजयवर्गीय बजरबट्टू समेलन में कोई स्वांग रचे और उसे मुद्दा बनाकर आंदोलन करें। कुछ शरारतियों ने तो जुलूस के लिए भी कुछ विशेष इंतजाम कर रखे थे। विजयवर्गीय को लेकर कवायद लगाई जा रही थी कि इस बार वे यमराज के भेष में शामिल होंगे। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए विजयवर्गीय ने आयोजन को निरस्त करने के निर्देश दिए।