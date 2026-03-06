फ्लाइट कैंसल, होटल में फंसे लोग और आसमान छूता किराया, इंदौर के यात्रियों ने बताई दुबई की असली स्थिति, पढ़िए पूरा हाल।

स्वास्थ्य विभाग में अफसर रहे शहर के डॉ एसएल पोरवाल ने बताया कि इंदौर से 20 फरवरी को दुबई आए थे। 2 मार्च को वापसी की टिकट थी लेकिन युद्ध छिडऩे के बाद उड़ानें बंद हो गई। 6 फरवरी की फिर से बुकिंग की लेकिन वो भी कैंसल हो गई। अब बुकिंग करने जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया देना पड़ रहा है जबकि किराया सामान्य तौर पर 20 हजार ही होता है। यहां एक होटल में है। दुबई में हम अपने खर्च पर रह रहे हैं। यहां जनजीवन सामान्य है। भारत के विदेश मंत्रालय से हमने संपर्क किया है। सोशल मीडिया पर दुबई को लेकर कई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। दुबई सरकार से अलर्ट मैसेज आते हैं यहां सब सुरक्षित है लेकिन सावधानी पूर्वक और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधियां कर सकते हैं।