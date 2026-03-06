भागीरथपुरा के पीडि़त परिवारों के घर होली पर पहुंचे कांग्रेस नेता

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और पार्षद राजू भदौरिया पीडि़त परिजनों से मिले और उन्हें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस उनकी पूरी लड़ाई लड़ेगी। चौकसे अपने साथियों के साथ एक के बाद एक हर घर पहुंचे। चौकसे ने कहा कि मृतकों के परिजनों ने कहा कि आज पहली होली पर हमारे घर हमारे रिश्तेदार आए हैं और उसके साथ कांग्रेस के नेता आ गए। इस हादसे के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम का कोई पदाधिकारी अथवा जन प्रतिनिधि उनके घर पर नहीं पहुंचा।