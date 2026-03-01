खाई के किनारे बैठकर पी शराब, उठते समय पैर फिसलने से गिरे दो युवकों की मौत

सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि खाई के अत्यंत नजदीक बैठकर पार्टी करने के दौरान हादसा होना प्रतीत होता है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। वहीं हादसे के बाद सुमित और अशोक के परिजन सिमरोल पुलिस थाने पहुंचे। मृतक सुमित के पिता श्याम परमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुमित अभिनव की गाड़ी चलाता था। शुक्रवार रात करीब 10 बजे सुमित घर से अभिनव के साथ भोपाल जाने का कहकर निकला था। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे किसी अन्य दोस्त ने कॉल कर सुमित का एक्सीडेंट होने की बात कही। इसके बाद जब अभिनव से संपर्क किया तो उसने सिमरोल थाने पर होने और सुमित की मौत होने की जानकारी दी।