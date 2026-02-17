राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: ग्रामीण अंचलों में सियासी हलचल तेज, आरक्षण लॉटरी का बेसब्री से इंतजार

चुनाव जनवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर होंगे। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम अब भी ग्रामीण सूची में दर्ज हैं, वे भागीदारी कर सकेंगे। हालांकि शहरी क्षेत्रों में नाम जुड़वाने वालों के नाम भविष्य में ग्रामीण सूची से हट सकते हैं। इधर, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों और रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है तथा मतदाता उम्मीदवारों की सक्रियता पर नजर बनाए हुए हैं।