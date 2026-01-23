Jaipur Hit and Run: फिर तेज रफ्तार ने उजाड़ा एक और परिवार, रोजी-रोटी समेटकर घर लौट रहे पिता की बेटे के सामने टूटी सांसें

जयपुर में शराब पीकर तेज रफ्तार में वाहन चलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहने के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों को समय रहते नहीं रोका जाता। इसका फायदा उठाकर नशे में वाहन चला रहे चालक बेखौफ होकर गाड़ी दौड़ाते हैं और हादसों को न्योता देते हैं। यदि पुलिस पहले ही ऐसे वाहनों को रोककर सख्ती से चालान करे और कार्रवाई करे, तो कई जानलेवा दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।