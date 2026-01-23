23 जनवरी 2026,

जयपुर

Jaipur Hit and Run: फिर तेज रफ्तार ने उजाड़ा एक और परिवार, रोजी-रोटी समेटकर घर लौट रहे पिता की बेटे के सामने टूटी सांसें

Jaipur hit and run: जयपुर के बनीपार्क में तेज रफ्तार ने एक और परिवार की खुशियां छीन लीं। घर लौट रहे पिता-पुत्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। खंभे से टकराकर कार पलट गई, हादसे में पिता की मौके पर मौत हो गई।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 23, 2026

Jaipur hit and run

Jaipur hit and run (Patrika Photo)

Jaipur hit and run: राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दो दिन पहले कालवाड़ रोड एक्सप्रेस हाइवे पर तेज रफ्तार एसयूवी ने एक होनहार किशोरी की जान ले ली थी। वहीं, बुधवार रात एक और तेज रफ्तार एसयूवी ने एक परिवार को उजाड़ दिया।

बनीपार्क के कबीर मार्ग पर एसयूवी ने पतासी का ठेला लेकर घर लौट रहे पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

पुलिस के अनुसार, मृतक हनुमान (65) राधा कृष्णा कॉलोनी, निवारू लिंक रोड का निवासी था। हादसे के बाद भागने का प्रयास कर रहे चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक शराब के नशे में था।

सामने से मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एसयूवी कलक्ट्रेट सर्कल की ओर से तेज रफ्तार में आ रही थी। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और कबीर मार्ग पर पतासी का ठेला लेकर लौट रहे हनुमान और उसके बेटे अमित को सामने से टक्कर मार दी। इसके बाद भी कार नहीं रुकी। अनियंत्रित एसयूवी आगे जाकर टेलीफोन के खंभे और बिजली की डीपी से टकराई और कुछ दूरी पर जाकर पलट गई।

रिश्तेदार के घर जा रहे थे ठेला खड़ा करने

पुलिस ने बताया कि पिता-पुत्र कलक्ट्रेट सर्कल पर पतासी और चाट का ठेला लगाते हैं। वे रोज की तरह रात में ठेला खड़ा करने कबीर मार्ग स्थित रिश्तेदार मुकेश के घर जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया।

भरतपुर की गाड़ी
गाड़ी नंबर : RJ-05 CD-0403
गिरफ्तार चालक : सुरेश कुमार, निवासी सूत मिल कॉलोनी, राम मंदिर के पास, बनीपार्क

चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी…नहीं कर रहे कार्रवाई

जयपुर में शराब पीकर तेज रफ्तार में वाहन चलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहने के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों को समय रहते नहीं रोका जाता। इसका फायदा उठाकर नशे में वाहन चला रहे चालक बेखौफ होकर गाड़ी दौड़ाते हैं और हादसों को न्योता देते हैं। यदि पुलिस पहले ही ऐसे वाहनों को रोककर सख्ती से चालान करे और कार्रवाई करे, तो कई जानलेवा दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

इनका कहना है

कई वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ओवरस्पीड वाहनों के चालान किए जा रहे हैं और शहर में नियमित रूप से पुलिस नाकाबंदी भी की जाती है। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
-सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर, जयपुर

23 Jan 2026 08:24 am

