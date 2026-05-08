Job Alert: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली विभाग में निकली 2005 पदों पर भर्ती

इसके लिए टोंक जिले में 9 राजकीय और 29 निजी सहित कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए है जहां 15057 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस परीक्षा हेतु 19 पेपर समन्वयक और 87 पर्यवेक्षक लगाए गए है। वहीं 10 मई को प्रयोगशाला सहायक व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक (पेपर1) और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक (पेपर 2) आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 10 राजकीय और 32 निजी सहित कुल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए है, जिसमें 16200 अभ्यर्थी बैठेंगे। इसके लिए 21 पेपर समन्वयक और 74 पर्यवेक्षक नियुक्त है।