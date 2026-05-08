Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम को लेकर IMD का नया अलर्ट, अगले 3 घंटे में 4 जिलों में बारिश की चेतावनी

दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़ने से गर्मी तेज हो गई है। दिन के तापमान में बीते 24 घंटे में सात डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई। गुरुवार को सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 45.1 डिग्री दर्ज किया। वहीं, बाड़मेर में पारा 44.2 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य में 9 मई से हीटवेव (लू) का एक नया दौर शुरू होने और तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है।