राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पर ब्रेक, पशुपालकों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने पुराने लाभार्थियों को दोबारा ऋण वितरण पर भी रोक लगा दी है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में योजना के लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेकिन इस बार अब तक नए लक्ष्य जारी नहीं किए गए है। सहकारी बैंक अधिकारियों के अनुसार वर्तमान बजट घोषणा में भी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे पशुपालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।