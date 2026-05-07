7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Summer Special Train: सुल्तानपुर से साबरमती के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, राजस्थान के इन 12 रेलवे स्टेशनों पर होगा ठहराव

Sultanpur-Sabarmati Special Train: यात्रियों की सुविधा के लिए सुल्तानपुर-साबरमती-सुल्तानपुर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 17 मई से 13 जुलाई 2026 तक संचालित होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

May 07, 2026

Summer Special Train

सांकेतिक इमेज-पत्रिका

Sultanpur-Sabarmati Weekly Special Train: दौसा। ग्रीष्मावकाश पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए सुल्तानपुर-साबरमती-सुल्तानपुर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 17 मई से 13 जुलाई 2026 तक संचालित होगी। इस ट्रेन का बांदीकुई सहित राजस्थान के 12 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 04216, सुल्तानपुर-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 17 मई से 12 जुलाई तक (9 ट्रिप) सुल्तानुपर से प्रत्येक रविवार को 4 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 19.40 बजे आगमन व 19.50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 07.20 बजे साबरमती पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04215, साबरमती-सुल्तानपुर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 18 मई से 13 जुलाई तक (9 ट्रिप) साबरमती से प्रत्येक सोमवार को 8.50 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 23.30 बजे आगमन व 23.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 17 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

मार्ग में लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, ईटावा, वाया शमशाबाद, आगराकैंट, भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर, किशनगढ, अजमेर, ब्यावर, मारवाड, रानी, फालना, सुमेरपुर जवाई बांध, पिण्डवाडा़, आबूरोड, पालनपुर एवं महेसाना स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

स्पेशल ट्रेन में कुल 20 डिब्बे लगाए जाएंगे

साबरमती-सुल्तानपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में कुल 20 डिब्बे लगाए जाएंगे, जिनमें 14 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 साधारण श्रेणी और 2 पावरकार डिब्बे शामिल हैं। इससे यात्रियों को आरामदायक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 11 शहरों में रिंग रोड की DPR प्रक्रिया पर फिलहाल रोक
टोंक
Rajasthan Ring Road Project-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 May 2026 01:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Summer Special Train: सुल्तानपुर से साबरमती के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, राजस्थान के इन 12 रेलवे स्टेशनों पर होगा ठहराव

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: घरवालों ने महिला को ‘मृत’ माना, अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच अचानक चलने लगी सांसें

Dausa news
दौसा

राजस्थान में छिपकर रह रहा था पंजाब फायरिंग का आरोपी, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर जीशान अख्तर का गुर्गा

Chandraprakash Sharma
दौसा

Dausa UIT की आवासीय योजना के प्रति लोगों ने दिखाया उत्साह, अब लॉटरी का इंतजार

dausa uit scheme
दौसा

दौसा में हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 3 आरोपी घायल, जयपुर रेफर

History-sheeter Dharmendra Meena murder case
दौसा

Dausa Road: 7 महीने में बननी थी 9KM लंबी सड़क, डेढ़ साल बाद भी अधूरी, 12 गांवों के हजारों ग्रामीण परेशान

Dausa Road News-1
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.