Dausa UIT की आवासीय योजना के प्रति लोगों ने दिखाया खासा उत्साह, अब लॉटरी का इंतजार

एलआईजी (3 से 6 लाख रुपए आय) में 197 भूखंडों के लिए 1305 आवेदन, एमआईजी-ए (6 से 12 लाख रुपए आय) में 7 भूखंडों के लिए 423 आवेदन, एमआईजी-बी (12 से 18 लाख रुपए आय) में 260 भूखंडों के लिए 913 आवेदन तथा एचआईजी (18 लाख रुपए से अधिक आय) श्रेणी में 180 भूखंडों के लिए 527 आवेदन ​आए। इस प्रकार कुल 999 भूखंडों के लिए कुल 6270 आवेदन आए।