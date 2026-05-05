Dausa UIT की आवासीय योजना के प्रति लोगों ने दिखाया खासा उत्साह, अब लॉटरी का इंतजार

Dausa UIT Plot Lottery: दौसा। नगर विकास न्यास (यूआईटी) दौसा-बांदीकुई की ओर से निकाली गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना के तहत आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए आमजन में खासा उत्साह देखने को मिला है। योजना की अंतिम तिथि 24 अप्रेल तक कुल 6270 आवेदन प्राप्त हुए।
नगर विकास न्यास के सचिव मूलचंद लूणिया ने बताया कि आमजन की बढ़ती रुचि को देखते हुए भूखंडों की श्रेणीवार संख्या में आवश्यक संशोधन किया गया। संशोधित विवरण के अनुसार ईडब्ल्यूएस (3 लाख रुपए तक आय) श्रेणी में 355 भूखंडों के लिए 3102 आवेदन प्राप्त हुए।
एलआईजी (3 से 6 लाख रुपए आय) में 197 भूखंडों के लिए 1305 आवेदन, एमआईजी-ए (6 से 12 लाख रुपए आय) में 7 भूखंडों के लिए 423 आवेदन, एमआईजी-बी (12 से 18 लाख रुपए आय) में 260 भूखंडों के लिए 913 आवेदन तथा एचआईजी (18 लाख रुपए से अधिक आय) श्रेणी में 180 भूखंडों के लिए 527 आवेदन आए। इस प्रकार कुल 999 भूखंडों के लिए कुल 6270 आवेदन आए।
नगर विकास न्यास के सचिव मूलचंद लूणिया ने बताया कि जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉ. सौम्या झा के निर्देशन में ई-लॉटरी की प्रक्रिया के लिए कार्यालय स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण होने के बाद शीघ्र ही लॉटरी की तिथि घोषित की जाएगी।
|क्र. सं.
|आय वर्ग (Income Group)
|आय सीमा (वार्षिक)
|भूखंडों की संख्या
|1
|EWS
|3 लाख रुपए तक
|355
|2
|LIG
|3 लाख से 6 लाख रुपए तक
|197
|3
|MIG-A
|6 लाख से 12 लाख रुपए तक
|7
|4
|MIG-B
|12 लाख से 18 लाख रुपए तक
|260
|5
|HIG
|18 लाख रुपए से अधिक
|180
|कुल (Total)
|—
|999
दौसा यूआईटी की यह पहली आवासीय योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना आमजन को किफायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना में विभिन्न आय वर्गों के लिए कुल 999 भूखंड निर्धारित किए गए हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पात्र आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। योजना के तहत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इस योजना से न केवल लोगों का घर का सपना पूरा होगा, बल्कि क्षेत्र में शहरी विकास और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी होगा।
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