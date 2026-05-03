3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa Road: 7 महीने में बननी थी 9KM लंबी सड़क, डेढ़ साल बाद भी अधूरी, 12 गांवों के हजारों ग्रामीण परेशान

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ढुलमुल कार्यशैली के चलते लालसोट उपखंड मुख्यालय से खटवा गांव तक करीब 9 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य डेढ़ साल बाद भी अधूरा पड़ा है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

May 03, 2026

Dausa Road News-1

खटवा रोड पर विभाग की ओर से लगाया गया बोर्ड। फोटो: पत्रिका

दौसा-लालसोट। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ढुलमुल कार्यशैली के चलते लालसोट उपखंड मुख्यालय से खटवा गांव तक करीब 9 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य डेढ़ साल बाद भी अधूरा पड़ा है। जबकि विभाग ने इस कार्य को 7 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन कार्य की रफ्तार बेहद धीमी रही।

गौरतलब है कि प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024-25 के बजट में 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 9.25 किमी सड़क के नवीनीकरण व चौड़ीकरण की घोषणा की थी। इसके बाद जनवरी 2025 में निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन अब तक सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त पड़ी है। जगह-जगह गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इन गावों के लिए मुख्य सड़क मार्ग

यह सड़क लालपुरा, नांगल अभयपुरा, मिर्जापुरा, प्रहलादपुरा, देवली, खड़ेेली, बिहारीपुरा, आगलाराम व यज्ञशाला सहित कई गांवों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है। साथ ही यह क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिससे यहां प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।

पूरा प्रोजेक्ट अभी अधूरा

विभाग के संवेदक ने कुछ स्थानों पर टुकड़ों में कार्य किया है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्य प्रगति पर है और संवेदक को 20 मई तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सीसी व डामर का कार्य शेष है, जबकि पूर्व में नाला निर्माण, पाइपलाइन शिफ्टिंग व अतिक्रमण के कारण देरी हुई। देरी पर संवेदक के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Canal Projects: राजस्थान को पानी मिलने की राह साफ, इन 12 जिलों को मिलेगा फायदा
जयपुर
Rajasthan New Canal Projects

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 02:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Road: 7 महीने में बननी थी 9KM लंबी सड़क, डेढ़ साल बाद भी अधूरी, 12 गांवों के हजारों ग्रामीण परेशान

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, बिजली बंद तो तुरंत पहुंचेगी टीम!

Electricity Corporation Team
दौसा

Dausa Weather Update: बारिश के साथ गिरे ओले, आज भी बदला मौसम, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा?

dausa Weather News
दौसा

Rajasthan: पीएमश्री स्कूलों में 4,332 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 402 स्कूलों के लिए मांगे गए आवेदन, 14 श्रेणियों में होंगी भर्तियां

दौसा

राजस्थान: दौसा के चर्चित कांस्टेबल प्रहलाद सिंह मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला

prahalad singh murder case
दौसा

दौसा रेलवे स्टेशन पर एक और एंट्री-एग्जिट गेट की मिलेगी सुविधा! बांदीकुई के 2 प्लेटफॉर्म पर बढ़ेगी शेल्टर की लंबाई

DRM Ravi Jain
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.