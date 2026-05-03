Dausa Road: 7 महीने में बननी थी 9KM लंबी सड़क, डेढ़ साल बाद भी अधूरी, 12 गांवों के हजारों ग्रामीण परेशान

विभाग के संवेदक ने कुछ स्थानों पर टुकड़ों में कार्य किया है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्य प्रगति पर है और संवेदक को 20 मई तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सीसी व डामर का कार्य शेष है, जबकि पूर्व में नाला निर्माण, पाइपलाइन शिफ्टिंग व अतिक्रमण के कारण देरी हुई। देरी पर संवेदक के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जाएगी।