दौसा में हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 3 आरोपी घायल, जयपुर रेफर

बाद में सभी खाना खाकर वहां से बाहर निकल गए थे, इसी बीच कार में बैठकर जाते समय आरोपियों ने धर्मेंद्र मीणा पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद आरोपी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी और आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी। बता दें कि धर्मेंद्र मीणा पुत्र तेजाराम मंडावरी थाने का हिस्ट्रीशीटर था। जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कई प्रकरण दर्ज है।