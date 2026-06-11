जयपुर के बाईस गोदाम में फायरिंग: युवक की जांघ में मारी गोली, वसीम मोटा-आफताब बाबा और मुजमिल गैंग में रंजिश

वारदात के बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई। घायल युवक के साथी उसे तुरंत सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ले गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। करीब 10 घंटे तक पूरी घटना को छुपाकर रखा गया। बुधवार दोपहर को जब घायल का ऑपरेशन पूरा हुआ, तब अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही अशोक नगर थाना पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची।