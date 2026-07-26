‘राजस्थान में पेपर लीक नहीं रहेगी बड़ी समस्या’, RPSC चेयरमैन कर्नल केसरी सिंह का दावा, जानें और क्या बोले

जयपुर। जयपुर में जूनियर लॉ ऑफिसर (JLO) भर्ती परीक्षा के पहले दिन आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा के दौरान कर्नल केसरी सिंह ने दावा किया कि राजस्थान में पिछले 3 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारे लिए पेपर लीक बड़ी समस्या नहीं बनेगा, ​​​बल्कि बड़ी समस्या इन परीक्षाओं को डिले कराने वाला माफिया होगा। बता दें कि इन दिनों देशभर में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में आरपीएससी चेयरमैन का खुद परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण करना और सार्वजनिक रूप से पेपर लीक नहीं होने की गारंटी देना अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।