वित्त आयोग की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा: इन्फ्रास्ट्रक्चर रेस में राजस्थान पिछड़ा, झारखंड से भी पीछे

जहां राजस्थान का पूंजीगत खर्च कम रहा, वहीं कई राज्यों ने बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। ओडिशा ने 5.9 प्रतिशत, झारखंड ने 5.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 4.7 प्रतिशत और मध्य प्रदेश ने 4.5 प्रतिशत GSDP पूंजीगत व्यय पर लगाया। इन राज्यों ने सड़कों, जल आपूर्ति, बिजली परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार पर बड़ा निवेश किया, जिससे दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिली।