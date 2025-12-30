30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

नशा और एंजायटी का अवैध कारोबार पकड़ा, 60 करोड़ का पाउडर बरामद

तीन आरोपी गिरफ्तार, कच्चा माल मंगाने और तैयार माल खपाने की चल रही जांच

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Dec 30, 2025

भिवाड़ी. स्टील फैब्रिकेशन के प्लांट में अवैध रूप से नशे और तनाव दूर करने वाली दवाई (एंजायटी) की दवाएं बनाई जा रही थीं। पूरा कारोबार अवैध रूप से संचालित था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 60 करोड़ रुपए कीमत का 4.850 किलो अल्प्राजोलम पाउडर, 17.250 किलो टेमाजेपैम प्रेजेपेम और सनसेट यलो एफसीएफ मिला है, जिससे नशे की दवाएं बनाई जाती थीं। अवैध दवाओं के कारोबारी करीब करीब छह सात महीने से नशीली दवाएं बना रहे थे। पहले खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री किराए पर ली। तीन दिन पहले कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्टिंग की थी। एसपी प्रशांत किरण ने प्रेसवार्ता में बताया कि एसओजी जयपुर, एटीएस गुजरात और थाना फेज तृतीय ने एनडीपीएस में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध नशे के कारोबारी अंशुल शास्त्री (41) निवासी गली रंगरेजान राजामंडी आगरा, अखिलेश मौर्य (41) निवासी भैरवपुर संतरविदास नगर और केमिस्ट कृष्ण यादव निवासी चोलापुर वाराणसी को गिरफ्तार किया गयाा है। आरोपी अंशुल और मौर्य केमिकल इंजीनियर है, पूर्व में बड़ी कंपनियों में अच्छे पद पर नौकरी कर चुके हैं। वहीं कृष्ण इनके लिए दवा बनाने का काम करता था। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने छह महीने पहले खुशखेड़ा में नशीली दवाएं बनाना शुरू किया था। तीन दिन पहले कहरानी में आए। कच्चा माल कहां से लाते थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार अभी तक आरोपी दो बैच में तैयार करीब पांच किलो माल खपा चुके होंगे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बैठती है। आरोपियों का पूरा कारोबार अवैध था, ऐसी स्थिति में इनका तैयार माल किस तरह बाजार में खपाया जाता था, इसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है। अवैध नशे के कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद पत्रिका ने भी मामले की पड़ताल की, जिसमें निकलकर सामने आया कि कहरानी स्थित पांच सौ वर्गमीटर का एच-13(डी) भूखंड फारुख खान के नाम से आवंटित है। रीको से 12 अक्टूबर 2010 में आवंटन हुआ है। आरोपी ने उक्त भूखंड में 29 दिसंबर 2014 को स्टील फैब्रिकेशन का उत्पादन दिखाया था। इसके बाद रीको से बिना किसी अनुमति के औद्योगिक भूखंड को किराए पर दिया है। नशे के कारोबारियों ने तीन दिन पहले ही उक्त भूखंड को किराए पर लिया था। इससे पहले आरोपी खुशखेड़ा स्थित एच 1/753 में कारोबार संचालित कर रहे थे। वहां पर फर्म का नाम सोलरा हेल्थ केयर था। इसी के नाम से जीएसटी पंजीयन नौ जून को हुआ था। पार्टनरशिप फर्म अखिलेश मौर्य और अंशुल शास्त्री के नाम से पंजीकृत थी। जीएसटी पंजीयन के सात महीने बाद भी कोई जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया है। जबकि कहरानी में जो बोर्ड लगाया गया है उसमें एपीएल फार्माकेम का बोर्ड लगा है। जो जीएसटीआईएन नंबर है वह सोलरा हेल्थकेयर का ही है। इस तरह पुरानी फर्म के जीएसटीआईएन नंबर को अंकित कर नए स्थान पर नई फर्म का बोर्ड लगा रखा था। उक्त मामले का मुख्य आरोपी अंशुल शास्त्री आगरा का रहने वाला है। इससे यह मामला बड़ा हो गया है क्योंकि गत कुछ वर्षों में आगरा में अवैध दवा की कई बड़ी खेप पकड़ी गई हैं। आगरा का फुब्बारा बाजार थोक दवाओं की बड़ी मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। आगरा के आसपास के एक दर्जन जिलों में यहीं से दवाओं की आपूर्ति होती है। बीते कुछ समय में यहां बड़े पैमाने पर नकली दवाएं मिली हैं और सरकारी एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करोड़ों का माल पकडऩे के साथ कई जनों को गिरफ्तार किया गया है। अंशुल शास्त्री का नाम आने के बाद आगरा से जुड़ी एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 06:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / नशा और एंजायटी का अवैध कारोबार पकड़ा, 60 करोड़ का पाउडर बरामद

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अवैध नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, आरोपी निकले इंजीनियर, बड़ी कंपनियों में हाई पोस्ट पर थे कार्यरत

Bhiwadi-Police-Action
भिवाड़ी

औद्योगिक क्षेत्र में उपलों वाली सडक़, रास्ते पार्क में डंपिंग यार्ड

भिवाड़ी

विद्युत निगम की एसीओएस, कलगांव में भूमि चिन्हित लेकिन आवंटन में देरी

भिवाड़ी

टूटी दीवार दोबारा कराई निर्मित, अब पेड़ पौधे कब लगाएंगे

भिवाड़ी

डीएलपी में गड्डे वाली सडक़ें, उड़ती धूल और हिचकोले खाते वाहन

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.