Patrika National Book Fair : न इत्र, न फूल…बस किताबों की खुशबू में खोए रहे साहित्यप्रेमी, आमजन और विद्यार्थी

फेयर में स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी की पुस्तकों पर विशेष छूट दी जा रही है। इस भव्य मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसाइटी, योगदा सत्संग सोसाइटी, श्रीकबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र (झारखंड), एकलव्य फाउंडेशन (भोपाल), चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इंडिया, इकतारा, रेख्ता, ए एंड ए, वाणी प्रकाशन, सेतु, दिव्यांश पब्लिकेशंस, किताबें और मैं पब्लिकेशन, हिंद युग्म, संभावना, पंक्तियां, लोकायत प्रकाशन, मैपल प्रेस सहित देशभर के प्रमुख प्रकाशन समूह शामिल हैं।