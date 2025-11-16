Patrika National Book Fair : न इत्र, न फूल…बस किताबों की खुशबू में खोए रहे साहित्यप्रेमी, आमजन और विद्यार्थी

जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में पत्रिका नेशनल बुक फेयर। फोटो पत्रिका
Patrika National Book Fair : जयपुर में जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शनिवार से शुरू हुए पत्रिका नेशनल बुक फेयर के पहले दिन सुबह से ही लोग किताबों की दुनिया में खोए नजर आए। सैंकड़ों की संख्या में स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थी, साहित्यप्रेमी और आमजन मेले में पहुंचे और विभिन्न स्टॉल्स से अपनी पसंद की पुस्तकों की खरीदारी की।
विद्यार्थी अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ नई लेखन शैलियों, लेखकों और समकालीन साहित्य पर चर्चा करते दिखे। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी भी खास रही। वहीं अलग-अलग विषयों पर आयोजित सत्रों में दर्शकों ने वक्ताओं को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना। मेले का आयोजन 23 नवंबर तक होगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक व वितरक भाग ले रहे हैं।
लेखक से मुलाकात सत्र में साहित्यकारों से सीधे संवाद का अवसर भी मिल रहा है। मेले में 115 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए रेसिपी, डिजाइनिंग, मदर एंड चाइल्ड केयर, मैनेजमेंट, होम मेंटेनेंस और घरेलू उद्योग से जुड़ी पुस्तकों का भी विशेष संग्रह रखा गया है।
फेयर में कई प्रतियोगिताओं और गेम्स का आयोजन भी किया जा रहा है। मेले के मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। आयोजन प्रबंधन आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। मेले संबंधी अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 9928015903 से प्राप्त की जा सकती है।
फेयर में स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी की पुस्तकों पर विशेष छूट दी जा रही है। इस भव्य मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसाइटी, योगदा सत्संग सोसाइटी, श्रीकबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र (झारखंड), एकलव्य फाउंडेशन (भोपाल), चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इंडिया, इकतारा, रेख्ता, ए एंड ए, वाणी प्रकाशन, सेतु, दिव्यांश पब्लिकेशंस, किताबें और मैं पब्लिकेशन, हिंद युग्म, संभावना, पंक्तियां, लोकायत प्रकाशन, मैपल प्रेस सहित देशभर के प्रमुख प्रकाशन समूह शामिल हैं।
बुक फेयर में प्रवेश निशुल्क है। यहां आने वाले पुस्तकप्रेमी स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। मेले में कई फूड स्टॉल लगाए गए हैं। प्रमुख लेखकों, कवियों और अनुवादकों के साथ साहित्यिक चर्चाएं और इंटरएक्टिव सत्र लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों पर आधारित पुस्तकों की भी विस्तृत शृंखला उपलब्ध है।
मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने शुभारंभ समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल की तुलना में किताबों से कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जयपुर के लोगों को पत्रिका नेशनल बुक फेयर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
पंवार ने युवाओं से अपील की कि वे राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी के लेख प्रतिदिन पढ़ें, जिससे व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आता है। संस्कृति को समझने और आगे बढ़ाने में भी ऐसे लेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंच संचालन हरीश पाराशर ने किया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के सैंकड़ों विद्यार्थियों ने मेले का भ्रमण किया और सत्रों में भाग लिया।
