राजस्थान बना रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का हब : अब झीलों पर फेरे, महलों में हो रही मेहंदी…ये शहर हैं कपल्स के फेवरिट

Royal Destination Wedding in Rajasthan : जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर और जैसलमेर जैसी लोकेशन देश-विदेश के कपल्स की पहली पसंद बन चुकी हैं। हाल ही में 'पुष्पा' फेम रश्मिका मंधाना और विजय देवरकोंडा ने भी उदयपुर को अपने रॉयल वेडिंग वेन्यू के तौर पर चुना है। इन डेस्टिनेशन वेडिंग से छोटे होटल व रिसोर्ट को भी बड़ा काम मिल रहा है। शादियों के पांच माह के सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां रॉयल वेडिंग करने आ रहे हैं।