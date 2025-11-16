राजस्थान बना रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का हब : अब झीलों पर फेरे, महलों में हो रही मेहंदी…ये शहर हैं कपल्स के फेवरिट

फोटो पत्रिका
Royal Destination Wedding in Rajasthan : जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर और जैसलमेर जैसी लोकेशन देश-विदेश के कपल्स की पहली पसंद बन चुकी हैं। हाल ही में 'पुष्पा' फेम रश्मिका मंधाना और विजय देवरकोंडा ने भी उदयपुर को अपने रॉयल वेडिंग वेन्यू के तौर पर चुना है। इन डेस्टिनेशन वेडिंग से छोटे होटल व रिसोर्ट को भी बड़ा काम मिल रहा है। शादियों के पांच माह के सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां रॉयल वेडिंग करने आ रहे हैं।
प्रवासी राजस्थानी, एनआरआइ, सेलिब्रेटी और उद्योगपति अपने बच्चों की राजस्थान आकर रॉयल वेडिंग करना पसंद कर रहे हैं। एक शादी पर 50 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का खर्च सामान्य है। कई शादियां तो इससे भी आगे बढ़ रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व उदयपुर पहली पसंद है। जहां थ्री स्टार से लेकर फाइव स्टार होटल बुक हो रहे हैं।
झीलों की नगरी में आगामी दो माह में करीब 50 डेस्टिनेशन वेडिंग होंगी।
सेलिब्रिटियों की शादियां : परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा, हार्दिक पांड्या-नताशा, ईशा अंबानी-आनंद पीरामल, रवीना टंडन-अनिल थडानी।
प्रमुख स्थल : ताज लेक पैलेस, द ओबेरॉय उदयविलास, द लीला पैलेस, जग मंदिर पैलेस, राफेल्स, ललित लक्ष्मी विलास
जोधपुर के मेहरानगढ़, उम्मेद भवन पैलेस और बालसंमद लेक पैलेस में कई बड़ी शादियां होगी। इस सीजन में 50 से 60 रॉयल वेडिंग होंगी। जिनसे करीब 25 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है।
सेलिब्रिटियों की शादियां: प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस, लिज हार्ले-अरुण नायर, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी।
खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, पुष्कर, रणकपुर, सालासर, नाकोड़ा, ओसिया व सामोद जैसे धार्मिक स्थानों पर भी अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी है। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मानें तो धार्मिक स्थलों पर जाकर शादी करना नया चलन शुरू हुआ है। फेरे लेने के बाद परिवार सहित वे सीधे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं।
80 से अधिक दिल्ली रोड पर
15 से अधिक अजमेर रोड पर
25 से अधिक सीकर रोड पर
10 से अधिक जेएलएन मार्ग-टोंक रोड
(जहां डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है)
हर माह 150 से 200 करोड़ का कारोबार बाहर से आ रहा है। इससे हजारों को रोजगार मिल रहा है।
समीर बाबेल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर (एईई) उदयपुर से इनपुट
5 लाख से एक करोड़ रुपए तक इवेंट और अन्य सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। इसमें हॉस्पिटैलिटी, डेकोरेशन, मनोरंजन व लॉजिस्टिक (हाथी, घोड़े व ऊंट का लवाजमा) का खर्चा शामिल है।
05-07 हजार साधारण होटल।
10-15 हजार थ्री स्टार होटल।
25-40 हजार फोर स्टार होटल।
35-60 हजार फोर स्टार होटल।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग