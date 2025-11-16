Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान बना रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का हब : अब झीलों पर फेरे, महलों में हो रही मेहंदी…ये शहर हैं कपल्स के फेवरिट

Royal Destination Wedding in Rajasthan : राजस्थान रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की पहली पसंद बन गया है। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर और जैसलमेर जैसी लोकेशन देश-विदेश के कपल्स को लुभाती हैं। 'पुष्पा' फेम रश्मिका और विजय ने अपनी शादी के लिए उदयपुर को चुना है। पढ़ें यह रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 16, 2025

Rajasthan royal destination weddings first choice read this report

फोटो पत्रिका

Royal Destination Wedding in Rajasthan : जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर और जैसलमेर जैसी लोकेशन देश-विदेश के कपल्स की पहली पसंद बन चुकी हैं। हाल ही में 'पुष्पा' फेम रश्मिका मंधाना और विजय देवरकोंडा ने भी उदयपुर को अपने रॉयल वेडिंग वेन्यू के तौर पर चुना है। इन डेस्टिनेशन वेडिंग से छोटे होटल व रिसोर्ट को भी बड़ा काम मिल रहा है। शादियों के पांच माह के सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां रॉयल वेडिंग करने आ रहे हैं।

प्रवासी राजस्थानी, एनआरआइ, सेलिब्रेटी और उद्योगपति अपने बच्चों की राजस्थान आकर रॉयल वेडिंग करना पसंद कर रहे हैं। एक शादी पर 50 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का खर्च सामान्य है। कई शादियां तो इससे भी आगे बढ़ रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व उदयपुर पहली पसंद है। जहां थ्री स्टार से लेकर फाइव स्टार होटल बुक हो रहे हैं।

उदयपुर : दो माह में करीब 50 शादियां

झीलों की नगरी में आगामी दो माह में करीब 50 डेस्टिनेशन वेडिंग होंगी।

सेलिब्रिटियों की शादियां : परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा, हार्दिक पांड्या-नताशा, ईशा अंबानी-आनंद पीरामल, रवीना टंडन-अनिल थडानी।

प्रमुख स्थल : ताज लेक पैलेस, द ओबेरॉय उदयविलास, द लीला पैलेस, जग मंदिर पैलेस, राफेल्स, ललित लक्ष्मी विलास

जोधपुर : ऐतिहासिक लोकेशन पर रौनक

जोधपुर के मेहरानगढ़, उम्मेद भवन पैलेस और बालसंमद लेक पैलेस में कई बड़ी शादियां होगी। इस सीजन में 50 से 60 रॉयल वेडिंग होंगी। जिनसे करीब 25 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है।

सेलिब्रिटियों की शादियां: प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस, लिज हार्ले-अरुण नायर, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी।

धार्मिक स्थल भी बने पसंद

खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, पुष्कर, रणकपुर, सालासर, नाकोड़ा, ओसिया व सामोद जैसे धार्मिक स्थानों पर भी अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी है। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मानें तो धार्मिक स्थलों पर जाकर शादी करना नया चलन शुरू हुआ है। फेरे लेने के बाद परिवार सहित वे सीधे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं।

जयपुर : कितने होटल व रिसोर्ट

80 से अधिक दिल्ली रोड पर
15 से अधिक अजमेर रोड पर
25 से अधिक सीकर रोड पर
10 से अधिक जेएलएन मार्ग-टोंक रोड
(जहां डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है)

हर माह 150-200 करोड़ रुपए का कारोबार

हर माह 150 से 200 करोड़ का कारोबार बाहर से आ रहा है। इससे हजारों को रोजगार मिल रहा है।
समीर बाबेल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर (एईई) उदयपुर से इनपुट

इवेंट और अन्य सुविधाओं पर खर्च

5 लाख से एक करोड़ रुपए तक इवेंट और अन्य सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। इसमें हॉस्पिटैलिटी, डेकोरेशन, मनोरंजन व लॉजिस्टिक (हाथी, घोड़े व ऊंट का लवाजमा) का खर्चा शामिल है।

प्रतिव्यक्ति रहने व खाने का खर्च

05-07 हजार साधारण होटल।
10-15 हजार थ्री स्टार होटल।
25-40 हजार फोर स्टार होटल।
35-60 हजार फोर स्टार होटल।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान बना रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का हब : अब झीलों पर फेरे, महलों में हो रही मेहंदी…ये शहर हैं कपल्स के फेवरिट

