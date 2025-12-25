मॉकड्रिल: हथियारों से लैस 19 जवानों की कार्रवाई से SMS अस्पताल में कुछ देर के लिए मच गया हड़कंप

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आतंकी हमले और दो कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने की सूचना फैल गई। अस्पताल परिसर में हथियारों से लैस जवानों की तैनाती, तेज गतिविधियों और सुरक्षा घेराबंदी से मरीजों और स्टाफ में दहशत का माहौल बन गया। कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि यह एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड की ओर से करवाई गई मॉकड्रिल है।