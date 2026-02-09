Rajasthan : राजस्थान में वित्तीय अधिकारों में दखल पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग व सरकार में टकराव, जानें दोनों ने क्या कहा?

आयोग के सदस्य सचिव ने इस मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन सदस्य सचिव एवं सदस्य पूर्ववर्ती सरकार के समय से कार्यरत हैं। उधर, आयोग की संयुक्त निदेशक अंजू पारीक ने हाल ही आदेश जारी कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी है कि आयोग की सभी पत्रावलियां उन्हीं के पास भेजी जाएं।