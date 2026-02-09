जयपुर के भांकरोटा में फिर फैली दहशत, हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, मची अफरा तफरी

चलते टैंकर में आग लगी देखकर आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में दहशत फैल गई। राहगीरों ने तुरंत ड्राइवर को आग लगने की सूचना दी। स्थिति की गंभीरता समझते हुए ड्राइवर ने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया और नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। वहीं अन्य वाहन चालक भी अपने वाहन छोड़कर दूर पर चले गए। भांकरोटा अग्निकांड की याद से लोगों में भय का माहौल बन गया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया।