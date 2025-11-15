Rajasthan Sports : खुशखबर, एसजीएफआइ ने राजस्थान को सौंपी 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी, जानिए

Rajasthan Sports : स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआइ) ने राजस्थान को 49वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में प्रमुख आयोजक राज्यों की सूची में शामिल कर 10 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की मेजबानी का जिम्मा सौंपा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 साल से प्रदेश को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बड़ा दायित्व दिया जा रहा है। इन खेलों में उदयपुर को हॉकी का जिम्मा मिला है। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की सक्रियता और विद्यालयों की मेजबानी क्षमता ने प्रदेश को शीर्ष स्कूल खेल केंद्रों में शामिल कर दिया है।