Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News : पिता का साया उठा, मां लापता, अब क्या होगा इन तीन बेबस बच्चों का, पढ़ें ये भावुक स्टोरी

Alwar News : अलवर शहर की इस भावुक स्टोरी को पढ़कर आपका दिल पसीज जाएगा। पिता नहीं हैं, सदमे में मां घर छोड़ गई। अब इन बच्चों का कौन बनेगा सहारा?

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Father death mother missing these three helpless children are in a pitiable state read this emotional story Alwar

तीनों बच्चे। फोटो पत्रिका

Alwar News : अलवर शहर के दारुकूटा मोहल्ला गली नंबर 10 में रहने वाले तीन मासूमों के सिर से पहले पिता का साया उठ चुका है। इसी सदमे में मां अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और घर से चली गई, आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है। घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा।

हालत यह है कि इन बच्चों को न खाने को मिल रहा है और न पहनने को। बच्चों की उम्र 6 से 9 साल है। इनमें भारती सबसे बड़ी और दीपांशु व राज छोटे हैं। इनकी पढ़ाई भी छूट चुकी हैं। बच्चे अपने मां और पिता को याद कर रोते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पड़ोस में रहने वाले लोग ही इनकी मदद कर रहे हैं।

बुआ कर रही देखभाल

फिलहाल इनकी देखभाल बुआ रेखा जायसवाल कर रही हैं, लेकिन वह भी पारिवारिक कारणों से इन्हें अपने घर पर नहीं रख सकती हैं। कभी कभार आकर संभालती हैं, ऐसे में बच्चे सड़क पर आ गए हैं। मोहल्ले के लोग इन्हें खाने-पीने को दे देते हैं। जिस घर में यह तीनों बहन भाई रह रहे हैं वो पुश्तैनी मकान है, जो जर्जर हालत में हैं। छज्जे-पटाव भी टूटे हुए हैं। ऐसे में इनके गिरने का खतरा हर समय बना हुआ हैं।

सरकारी सहायता मिले तो सुधर जाए जीवन

बुआ रेखा जायसवाल ने बताया कि पिता की मौत के बाद चार महीने पहले ही मां ने भी बच्चों को छोड़ दिया है। मां कहां है, किस हालत में हैं, कुछ भी नही पता। यदि इन बच्चों को सरकारी सहायता और संरक्षण मिल जाए तो इनका जीवन सुधर सकता है।

उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई की निशानी है, मैं इनको अपने से दूर नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मजबूर हूं और इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती।

ये भी पढ़ें

Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा
जोधपुर
Jodhpur Newborn dies under suspicious circumstances suspicion of murder family in turmoil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News : पिता का साया उठा, मां लापता, अब क्या होगा इन तीन बेबस बच्चों का, पढ़ें ये भावुक स्टोरी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल मुकाबले आज, खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह

अलवर

Alwar Crime : बाजार गई नाबालिग को कैफे में खींचकर किया बलात्कार, आरोपी पर मामला दर्ज

Alwar Crime Minor girl cafe and raped case registered accused
अलवर

अतिक्रमण पर कार्रवाई, होप सर्कस क्षेत्र में व्यापारियों से नोकझोंक की स्थिति

अलवर

मूंगस्का में ग्रीन लंग्स पार्क का उद्घाटन, आमजन के लिए खुला पार्क 

अलवर

सागर पर काइट लाइंग, होपसर्कस पर होगा फ्लॉवर शो

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.