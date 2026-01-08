8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर सख्ती, एक लाख का जुर्माना

शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 08, 2026

जयपुर। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
कार्रवाई के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी पाई गई। मौके पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी और सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गोदाम संचालक पंजाबी कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में निगम की टीम ने एक ई-रिक्शा को भी पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक ले जाया जा रहा था। टीम ने मौके से 120 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया।

अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि शहरभर में गंदगी फैलाने वालों और सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, परिवहन व उपयोग पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

कचरा फेंकने वालों पर भी सख्ती
नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस कर लोगों के गुरुवार को चालान किए। इनसे 10500 रुपए वसूले। इस दौरान नौ लोगों के चालान किए गए। आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 05:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर सख्ती, एक लाख का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहरों की आवश्यकता सोलर रूफटॉप व अर्बन फार्मिंग

ओपिनियन

Rajasthan Politics: राजस्थान के 10 चर्चित नेता, जानिए किसे गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया; भाटी-निर्मल का भी रहा दबदबा

top dearch rajneta
Patrika Special News

विकसित भारत के संकल्प में पुलिस व्यवस्था अहम, मुख्यमंत्री बोले- सुदृढ़ कानून व्यवस्था से निवेश-विकास को मिलेगा बल

State Level Police Conference, State Level Police Conference in Jaipur, CM Bhajanlal Sharma, Jaipur News, Rajasthan News, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन इन जयपुर, सीएम भजनलाल शर्मा, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

जलापूर्ति संस्थाओं और आमजन को सचेत रहना चाहिए

ओपिनियन

रैन बसेरों की हकीकत जानी…लोगों को भेजा शिविर में

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.