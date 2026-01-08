जयपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर सख्ती, एक लाख का जुर्माना

जयपुर। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
कार्रवाई के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी पाई गई। मौके पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी और सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गोदाम संचालक पंजाबी कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में निगम की टीम ने एक ई-रिक्शा को भी पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक ले जाया जा रहा था। टीम ने मौके से 120 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया।
अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि शहरभर में गंदगी फैलाने वालों और सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, परिवहन व उपयोग पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
कचरा फेंकने वालों पर भी सख्ती
नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस कर लोगों के गुरुवार को चालान किए। इनसे 10500 रुपए वसूले। इस दौरान नौ लोगों के चालान किए गए। आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग