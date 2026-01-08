जयपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर सख्ती, एक लाख का जुर्माना

जयपुर। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

कार्रवाई के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी पाई गई। मौके पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी और सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गोदाम संचालक पंजाबी कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।