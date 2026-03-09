Jodhpur News: सरकारी स्कूल में नवाचार की उड़ान, बच्चे बन रहे छोटे वैज्ञानिक

फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शहर का राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चैनपुरा इन दिनों विज्ञान, एआई और कोडिंग के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही विद्यार्थी विज्ञान मॉडल, कोडिंग और विभिन्न तकनीकी एप्लीकेशन पर काम करते नजर आते हैं।
सरकारी विद्यालय का यह माहौल किसी नवाचार केंद्र जैसा दिखाई देता है, जहां बच्चे छोटी उम्र से ही तकनीक और विज्ञान की समझ विकसित कर रहे हैं। यहां कक्षा 6 के विद्यार्थी भी कोडिंग सीख रहे हैं, जो राजकीय विद्यालयों में एक अनोखी पहल मानी जा रही है।
वर्ष 2024-25 में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। वर्ष 2025-26 में भी राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में मॉडल को पुरस्कार मिला। खेलों में भी विद्यालय के विद्यार्थी आगे हैं। यहां निजी फाउंडेशन की मदद से कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान दिया जा रहा है।
यह विद्यालय 100 साल से अधिक पुराना है। यहां से पढ़े कई विद्यार्थी आज देश-विदेश में कार्यरत हैं। राजस्थानी शब्दकोष के लेखक पद्मश्री सीताराम लालस भी इस विद्यालय में शिक्षक रह चुके हैं। हाल ही में छात्र उज्ज्वल सोलंकी ने योगासन में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया। छात्र प्रियरंजन चारण ने कुश्ती में और छात्रा पूनम गहलोत ने एथलेटिक्स (हर्डल) में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है।
यह वीडियो भी देखें
स्कूल में फैकल्टी और सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। एनसीसी ने हमारे आत्मविकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, लेकिन विद्यालय का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास के हर पन्ने से प्रत्येक विद्यार्थी को अवगत कराना है।
वर्ष - 12वीं- 10वीं
2020 - 100.00%- 100.00%
2021- 91.73%- 96.87%
2022- 97.29%- 98.44%
2023- 96.29%- 98.33%
2024- 100.00%- 99.18%
2025-100.00%- 98.00%
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग