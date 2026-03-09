Jodhpur News: सरकारी स्कूल में नवाचार की उड़ान, बच्चे बन रहे छोटे वैज्ञानिक

यह विद्यालय 100 साल से अधिक पुराना है। यहां से पढ़े कई विद्यार्थी आज देश-विदेश में कार्यरत हैं। राजस्थानी शब्दकोष के लेखक पद्मश्री सीताराम लालस भी इस विद्यालय में शिक्षक रह चुके हैं। हाल ही में छात्र उज्ज्वल सोलंकी ने योगासन में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया। छात्र प्रियरंजन चारण ने कुश्ती में और छात्रा पूनम गहलोत ने एथलेटिक्स (हर्डल) में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है।