Rajasthan: सोलर रूफटॉप में टैक्स का बड़ा खेल उजागर, GST ने पहली बार PM सूर्य घर-कुसुम योजना से जुड़ी कंपनियों पर कसा शिकंजा

राजस्थान में इस तरह की यह पहली कार्रवाई बताई जा रही है। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट में 70 प्रतिशत हिस्से को गुड्स और 30 प्रतिशत हिस्से को सर्विस माना जाता है। इसके आधार पर गुड्स पर 5 प्रतिशत और सर्विस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है, लेकिन कई फर्मों ने इस अनुपात के अनुसार टैक्स जमा नहीं कराया था।