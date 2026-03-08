निगहबान- कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ ख्वाहिशें बाकी

हेल्थ सेक्टर में बजट में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर दिए, लेकिन बड़े अस्पतालों में नई कैथ लैब या विशेष विभागों की स्वीकृति नहीं मिलने पर थोड़ी निराशा है। पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए यहां विशेष प्रयास की आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर यहीं से है, पर हाल वही है। दिया कुमारी ने लंबे समय से अधूरी चल रही थार सांस्कृतिक सर्किट की बजट घोषणा भी की है। इससे पर्यटन क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। खींचन-फलोदी वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनेगा। जैसलमेर के साथ बाड़मेर को जोडऩा एक रणनीतिक निर्णय माना जा सकता है। किराडू मंदिर का जीर्णोद्धार, खुहड़ी, पोकरण और कुलधरा में पर्यटन विकास कार्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेंगे। यदि इन योजनाओं को योजनाबद्ध ढंग से लागू किया गया तो बॉर्डर टूरिज्म नई आर्थिक ऊर्जा दे सकता है।