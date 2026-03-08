Israel Iran War: 6 दिन तक दुबई में फंसे थे 7 दोस्त, दहशत में बीता हर लम्हा, घर लौटते ही आंखों से निकले आंसू

जोधपुर। ईरानी हमले की वजह से छह दिन तक दुबई में अटके रहने के बाद जोधपुर के सात दोस्त आखिरकार शनिवार रात सकुशल जोधपुर लौट आए। उन्हें देखकर खुशी से परिजन व बच्चों के आंसू निकल आए। रेलवे स्टेशन पर मालाएं पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। सभी भाग्यशाली रहे कि इन्हें अबू धाबी से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट मिल गई और फ्लाइट रवाना होने के बाद दुबई हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले किए गए। इससे एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया और विमान सेवाएं बंद कर दी गईं।