Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा

जोधपुर। कोर्ट जब कहेगा, हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहीं। शनिवार को जोधपुर पहुंचे राठौड़ ने एयरपोर्ट पर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा सरकार कोर्ट के आदेशों की पालना करेगी। हम तो कोर्ट के आदेशों की पालना कराएंगे। बोल्डोजर एक्शन को लेकर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में जहां जिस प्रकार की स्थिति होती है। वहां अनुशासन का पालना करने के लिए भय होना जरूरी है।