Iran-Israel War: LPG संकट के बाद अब Rajasthan के इस बड़े उद्योग को लगा तगड़ा झटका, लाखों लोग जुड़े हुए

Rajasthan News: ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब दुनिया के बड़े देशों पर पड़ने लगा है। दुनियाभर के कई देशों में हवाई यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। उसके साथ ही तेल और गैस से जुड़े कारोबार भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। इनके अलावा अब छोटे उद्योग भी चपेट में आ रहे हैं। मामला राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट कारोबार से जुड़ा हुआ है। दरअसल नई दिल्ली में 11 से 14 मार्च तक आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित आईएमएम इंडिया फर्नीचर फेयर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मेले में राजस्थान के कई हैंडीक्राफ्ट कारोबारी शामिल होने वाले थे। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव तथा मध्य.पूर्व के हवाई मार्ग प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में अनिश्चितता को देखते हुए आयोजकों ने मेले को फिलहाल टालने का निर्णय किया है।