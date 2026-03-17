Rajasthan: सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने पहाड़ से फेंके पत्थर, गाड़ियों के शीशे फोड़े, महिला कांस्टेबल सहित 10 से अधिक घायल

मंगलवार सुबह करीब 11 से 12 बजे प्रशासन की टीम सीमांकन (पैमाइश) के लिए वहां पहुंची। टीम में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और नगर पालिका का जाब्ता शामिल था। जैसे ही टीम स्थान पर पहुंची, आसपास के हिंडोलिया चारण, कांकणवाणी और कलिंजरा क्षेत्र के करीब 200-250 लोग विरोध करने लगे। कुछ ग्रामीणों ने माहौल बिगाड़ते हुए पथराव शुरू कर दिया और गोफन के माध्यम से भी पत्थर फेंके। इस हमले में एसडीएम राकेश न्योल और तहसीलदार की सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए।