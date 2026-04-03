Jaipur Unique Marriage : राजस्थान में अनूठी शादी, युवती ने किया भगवान कृष्ण की मूर्ति से विवाह

जीहां, यह शादी प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि पूरे रीति-रिवाजों, संगीत और सामुदायिक भागीदारी के साथ हुई। परिवार और ग्रामीणों के लिए, यह विवाह आस्था, स्वीकृति और ईश्वर से जुड़ाव की सच्ची अभिव्यक्ति थी। ग्रामीणों के अनुसार 2 अप्रेल चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर 21 साल की दिव्यांग युवती तमन्ना कंवर का अनूठा विवाह भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति के संग पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।