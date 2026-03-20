Wheat MSP Price : एमएसपी पर गेहूं बेचने से डर रहे हैं बांसवाड़ा के किसान, जानें क्या है वजह?

Wheat MSP Price : बांसवाड़ा में सरकारी केंद्रों पर शुक्रवार से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होनी है। लेकिन वागड़ क्षेत्र में पिछले कुछ साल से गेहूं की गुणवत्ता कमजोर हो रही है, जो किसानों को परेशान कर रही है। विगत साल की तरह इस बार भी गेहूं का दाना पतला होने से किसानों को चिंता सता रही है कि एफसीआई गेहूं को जांच में फेल नहीं कर दे, इसलिए वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर जाने से डर रहे है।