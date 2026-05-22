Banswara : बांसवाड़ा में दिल दहलाने वाला हादसा, बाइक सवार 2 युवक, एक के हाथ-पैर के आर-पार हुआ सरिया, मौत

बांसवाड़ा के घाटोल थाना पुलिस ने महिला से सोने की चेन झपटने की वारदात का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया व चोरी गई चेन बरामद की। थानाधिकारी रमेश पन्नू ने बताया कि 18 मार्च को घाटोल निवासी चेतना गांधी के गले से पटेलवाड़ा क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों ने दो तोले से अधिक वजनी की सोने की चेन झपट ली व भाग गए। पुलिस ने जांच कर दिनेश खराड़ी, किरीट खराड़ी और संजयदास साधु को गिरफ्तार किया व चेन बरामद कर ली। तीनों आरोपी डूंगरपुर जिले के निवासी हैं। उन्हें न्यायालय में पेश करने पर जिला कारागृह भेज दिया गया।