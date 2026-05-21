CM भजनलाल शर्मा ने किसान के घर जमीन पर बैठकर खाया खाना, फिर खाट पर बैठ किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

चुड़ादा ग्राम पंचायत में ‘ग्राम विकास चौपाल’ के पश्चात श्री गट्टुलाल जी के निवास पर ग्रामीण बंधुओं के साथ पारंपरिक एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, साथ ही वहां उपस्थित लोगों से वार्तालाप किया। ग्रामीण जीवन की यह सादगी, आत्मीयता और अपनापन सदैव मन को गहराई से छू जाता है। समस्त ग्रामीणों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए इस स्नेह, सम्मान और अपनेपन के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। प्रदेशवासियों का यह असीम प्रेम एवं विश्वास ही मुझे निरंतर जनसेवा के संकल्प को साकार करने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है।