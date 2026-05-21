Banswara News: लखपति दीदियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बड़ी सौगात, मंच पर ही कलक्टर को दिया बड़ा निर्देश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लखपति दीदी योजना महिलाओं की आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से करीब 17 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में भी महिलाओं ने इस योजना में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं आगे बढ़ें और अन्य महिलाओं को भी राजीविका समूहों से जोड़ें। उन्होंने कहा कि महिलाएं छोटी पूंजी से अपने बड़े सपनों को साकार कर सकती हैं।