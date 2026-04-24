Bhajanlal सरकार के सभी मंत्री करोड़पति: Gajendra Singh सबसे अमीर, बाबूलाल खराड़ी सबसे गरीब; नियम कड़े, नीयत ढीली

एक बार अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में 2008 से 2013 तक हर साल मंत्रियों की संपत्ति सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर डाली जाती थी। 2013 से लेकर अब तक दो सरकारों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और यह तीसरी सरकार है, जिसमें मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं हुई है। वर्ष 2013 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी और फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार लौटी। इन दोनों कार्यकाल में संपत्ति सार्वजनिक नहीं हुई।