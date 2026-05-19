Rajasthan: आजादी के 78 साल बाद भी यहां नहीं पहुंची बिजली, 3KM दूर जाकर ₹10 में करवाते है मोबाइल चार्ज

ग्रामीणों के पास मोबाइल तो हैं, लेकिन बैटरी बचाने के लिए केवल कॉल करने तक सीमित रहते हैं। चार्जिंग के लिए लगभग 3 किमी दूर जाना पड़ता है, जहां 10 रुपए देकर मोबाइल चार्ज करवाते हैं। कई बार समय और साधन की कमी के कारण मोबाइल चार्ज भी नियमित नहीं हो पाता। बिजली के अभाव में आज भी टीवी-रेडियो नहीं है, जिससे ग्रामीण देश-दुनिया की खबरों से बेखबर रहते हैं। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं जैसे पंखा, कूलर और फ्रिज तक की सुविधाएं यहां अभी भी एक ख्वाब हैं।