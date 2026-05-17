राजस्थान में बीजेपी नेता ने की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला शव; पार्टी और क्षेत्र में शोक की लहर

Rajasthan BJP Leader Suicide: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह मईड़ा (47 वर्ष) ने रविवार को पारिवारिक कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। अचानक हुई इस घटना से उनके परिवार, समर्थकों और पूरी भाजपा पार्टी में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।