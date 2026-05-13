Dog Bites Case: राजस्थान में खूंखार कुत्ते ने 2 घंटे में 36 लोगों को काटा, बच्ची को लगे 15 टांके, 4 लोग गंभीर घायल

बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी-परतापुर क्षेत्र के मोरड़ी गांव में बुधवार सुबह एक खूंखार कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। करीब दो घंटे के भीतर कुत्ते ने 36 लोगों को काट लिया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। हमले में तीन बच्चे और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज टीके लगाए गए। गंभीर घायलों को बाद में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया।