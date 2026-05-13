13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Dog Bites Case: राजस्थान में खूंखार कुत्ते ने 2 घंटे में 36 लोगों को काटा, बच्ची को लगे 15 टांके, 4 लोग गंभीर घायल

Dog Bites Case: बांसवाड़ा के मोरड़ी गांव में एक खूंखार कुत्ते ने बुधवार सुबह ऐसा आतंक मचाया कि पूरा गांव दहशत में आ गया। महज दो घंटे में 36 लोगों को काटने वाले इस कुत्ते के हमले में मासूम बच्ची समेत 4 लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि बच्ची के चेहरे पर 15 से ज्यादा टांके लगाने पड़े।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

May 13, 2026

Banswara dog bite

कुत्ते के हमले में घायल लोग (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी-परतापुर क्षेत्र के मोरड़ी गांव में बुधवार सुबह एक खूंखार कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। करीब दो घंटे के भीतर कुत्ते ने 36 लोगों को काट लिया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। हमले में तीन बच्चे और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज टीके लगाए गए। गंभीर घायलों को बाद में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया।

ग्रामीणों के अनुसार घटना सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई, जब कुत्ते ने अचानक राह चलते लोगों और घरों के बाहर मौजूद बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही पांच वर्षीय बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया और उसका गाल बुरी तरह नोच डाला।

बच्ची के चेहरे पर लगे 15 टांके

बच्ची के पिता महेश ने बताया कि बेटी को बचाने पहुंचे लोगों पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके चेहरे पर 15 से अधिक टांके लगाए गए।

बुजुर्ग का अंगूठा चबाया

घटना के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति का अंगूठा भी कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया। गांव में जैसे-जैसे हमले की खबर फैलती गई, लोग भयभीत होकर घरों में बंद हो गए। कई ग्रामीणों ने लाठी-डंडों के सहारे कुत्ते को भगाने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार लोगों पर हमला करता रहा।

गंभीर घायल रेफर

परतापुर सीएचसी के चिकित्सक डॉ. अजपाल सिंह ने बताया कि कुल 36 घायलों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से अधिकांश को उपचार और टीकाकरण के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्ची और बुजुर्ग को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया।

ग्रामीणों ने कुत्ते को मारा

लगातार हमलों से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार करीब साढ़े 11 बजे कुत्ते को घेर लिया और उसे मार डाला। घटना की सूचना गढ़ी थाना पुलिस को भी दी गई। इस घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

Railway Project: राजस्थान में 97 साल पुराने रेलवे स्टेशन की बदल रही सूरत, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
जालोर
Jalore Railway Station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 May 2026 05:21 pm

Published on:

13 May 2026 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Dog Bites Case: राजस्थान में खूंखार कुत्ते ने 2 घंटे में 36 लोगों को काटा, बच्ची को लगे 15 टांके, 4 लोग गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल के जनाना वार्ड में बड़े-बड़े चूहे, कभी पलंग तो कभी बोतलों पर करते हैं राज

Rajasthan hospital Banswara MG Hospital women ward Big rats Sometimes they rule over beds and bottles
बांसवाड़ा

Banswara Doctor Murder : बांसवाड़ा के युवा डॉक्टर मोहित की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Banswara Young Doctor Mohit Murder Solved Two Accused Arrested Know full Crime story
बांसवाड़ा

Rajasthan Summer Vacation : ग्रीष्मावकाश कटौती से राजस्थान शिक्षक संघ नाराज, विरोध में किया बांसवाड़ा में हनुमान चालीसा का पाठ

Rajasthan Summer Vacation Teachers union Siyaram very angry protest Recited Hanuman Chalisa
बांसवाड़ा

Banswara : गढ़ा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का ऐलान, वेतन वृद्धि नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी, आज आएंगे श्रम आयुक्त

Banswara Garhi Gadha Cement Factory Workers Announcement No Wage Hike Strike Will Continue Labour Commissioner arrive today
बांसवाड़ा

Banswara Anas River Tragedy : अनास नदी हादसे में लापता मामा जयेश का शव मिला, भांजा अभी भी लापता

Banswara Anas River Tragedy Uncle Jayesh Body Recovered Nephew Still Missing
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.