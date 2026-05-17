Banswara Conversion : पंजाब से आया युवक करवा रहा था धर्मांतरण, रोका तो देवी-देवताओं पर की टिप्पणी, माहौल गरमाया

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे आंजना निवासी हिमांक शर्मा, हिमांशु मकवाना और राज मकवाना प्रतिदिन की तरह गांव के पीपली चौक में बैठे थे। इसी दौरान मोहल्ले के किशोर भाटिया के घर से तेज आवाजें आती सुनाई दी। तीनों ने घर में जाकर देखा तो एक युवक हाथ में धर्मग्रंथ लेकर भगवान के बारे में अभद्र शब्दों का उपयोग कर मौजूद लोगों को ईसाई धर्म बेहतर बताकर अपनाने को उकसा रहा था। तीनों युवकों ने विरोध किया तो युवक ने देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की। तब तक मोहल्ले के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।