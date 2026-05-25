Padma Shri Award: राजस्थान के गफरुद्दीन, तगाराम और ब्रह्मदेव को आज मिलेगा पद्मश्री, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

जयपुर। राजस्थान की लोक संस्कृति, समाजसेवा और आध्यात्मिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रसिद्ध भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी, अलगोजा वादक तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। थार के अलगोजा वादन को वैश्विक पहचान दिलाने वाले तगाराम भील, दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए समर्पित स्वामी ब्रह्मदेव और मेवात-ब्रज की लोक परंपराओं को जीवित रखने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी को यह सम्मान उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है।